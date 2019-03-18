Мощнее 10 Хиросим. NASA о взрыве метеорита у Камчатки

Метеорит взорвался в атмосфере в районе Камчатки в конце 2018 года. Об этом объявило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США. Как уточнили в NASA, это случилось 18 декабря над Беринговым морем на высоте 25,6 километра, сообщает ТАСС.

Взрыв небесного тела в атмосфере Земли был в 10 раз мощнее детонации атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году. При этом, камчатское событие уступило взрыву метеорита, имевшему место в 2013 году над Челябинском. Как отмечают специалисты, взрывы такого масштаба случаются лишь два-три раза за столетие.

На это раз метеорит разрушился над морем, поэтому событие не получило широкой огласки, как в случае с Челябинском. Сейчас специалисты NASA опрашивают пилотов авиакомпаний, маршруты рейсов которых проходят в данном районе, не наблюдали ли они это событие.