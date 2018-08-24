Мощи святителя Спиридона прибудут в Россию

Мощи греческого чудотворца Спиридона Тримифунтского прибудут сегодня с острова Корфу в Россию. Первым городом, где российские верующие смогут поклониться святыне, станет Краснодар, передает ТАСС.

Затем ковчег с мощами побывает в городах Екатеринбург, Красноярск, Кемерово, Тула, Санкт-Петербург, Тверь, Саратов, Чебоксары, Ярославль и Москва, а также в Московской области.

С 22 сентября по 15 октября, святыня пробудет в московском храме Христа Спасителя. После этого мощи святителя вернутся в Грецию.

Принесение мощей святого организует благотворительный Фонд имени равноапостольного князя Владимира.





Святой Спиридон Тримифунтский чудотворец родился примерно в 270 году в кипрском городе Аския. Это было время жестоких гонений на христиан.

Святой Спиридон родился в семье бедняка, поэтому не получил образования. Он рано женился. У него с женой родилась дочь Ирина, которую святой Спиридон сам же крестил и воспитывал в христианской вере. Когда его супруга скончалась, святой Спиридон отдал дочь на воспитание церковной общине и принял монашеский постриг.

Спиридон был известен чудесами исцеления и сугубой молитвы по просьбам верующих. Поэтому, когда скончался местный епископ, святой Спиридон при всеобщем одобрении был поставлен на его место.

Святой Спиридон в сане епископа был примером добродетели, сердечной чистоты и скромности. Он был щедрым благотворителем и никогда не отказывал в помощи тому, кто к нему обращался.

В 325 году в Никее по распоряжению императора Константина состоялся Первый Вселенский собор, на котором собрались епископы из Азии, Африки и Европы. Вместе со святителем Николаем Мирликийским присутствовал на соборе и святитель Спиридон.

Спиридон прославился многими чудесами. Он исцелил тяжко болящего императора Констанция, по его молитвам воскресли утонувший младенец и его мать, скончавшаяся от потрясения. Его дом был всегда открыт для нуждающихся и странников, а сердце - для ищущих правды.

На острове Корфу (Керкира) находится один из знаменитейших храмов, посвященных святому Спиридону Тримифунтскому. В храме мраморный алтарь, его стены богато украшены росписями в золотом обрамлении. Этот храм известен и почитаем как католиками, так и православными, которые во все времена существования здесь церкви много жертвовали на нее. Одной из знаменитых благотворительниц храма была российская императрица Екатерина II, которая делала многочисленные и щедрые вклады. Не оставлял своим вниманием храм и Павел I. А в 1801 году, когда адмирал Федор Ушаков освободил остров от наполеоновских войск, в знак покровительства Росси над островом, храмом и мощами святого Спиридона над западными воротами храма был установлен императорский герб.

Главной реликвией храма являются мощи святого Спиридона, которые здесь оказались почти случайно.

Святитель Спиридон был епископом города Тримифунт, в котором и был погребен после своей кончины в 384 году. Однако, по просьбе императора Юстиниана II, узнавшего о праведной жизни святителя и творимых им чудесах, мощи были перенесены в Константинополь. Здесь они хранились в храме святой Софии вплоть до падения Византийской империи в 1453 году. Нетленные мощи из захваченного Константинополя тайно вывез иерей Григорий Полиевкт. Спасая мощи святого Спиридона от поругания турками, священник перевез их сначала в Сербию, а затем в 1456 году на остров Корфу. Здесь Григорий передал мощи знакомому священнику Георгию Калохерету. В свою очередь Георгий оставил мощи в наследство своим детям - Филиппу и Луке. В завещании он написал, что мощи Спиридона Чудотворца будут храниться в семье и передаваться из поколения в поколение, пока род из каждого поколения будет давать священника. Следуя завещанию отца, Филипп Калохерет передал мощи святого Спиридона по наследству своей дочери. В 1527 году она обвенчалась со Стаматием Вулгарисом. Только в 1984 году мощи были переданы во владение митрополии Керкиры, потому что митрополит Мефодий не рукоположил ни одного мужчину из рода Вулгарисов. Таким образом, завещание прекратило свое действие. В общей сложности мощи святого Спиридона Тримифунтского принадлежали семье Вулгарисов почти четыреста пятьдесят лет.

Сейчас мощи святителя Спиридона хранятся в одном из пределов кафедрального собора Керкиры в серебренном саркофаге, специально изготовленном для них в 1867 году в Вене.