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Мосгорсуд разъяснил ситуацию с блокировкой Telegram

15 Мая 2018 в 13:41
Мосгорсуд разъяснил ситуацию с блокировкой Telegram

Роскомнадзор получил разрешение от Таганского суда Москвы, который выносил решение по блокировке Telegram, приступить к этим действиям не дожидаясь вступления решения в силу. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова, передает РАПСИ.

«Суд постановил приступить к немедленному исполнению решения. Когда выносится решение о немедленном исполнении, то оно никак не связано со вступлением всего решения в законную силу. Никаких изменений в части немедленной блокировки Telegram не было», — отметила Солопова. 
Ранее во вторник сообщалось, что юристы успели отправить жалобу на блокировку Telegram по почте. Это подтвердил представитель международной группы «Агора», защищающей интересы мессенджера, Дмитрий Колбасин, отмечает RT.

Таким образом, решение о блокировке ещё не вступило в силу.

Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию. По его словам, ему непонятна юридическая ситуация вокруг блокировке Telegram.

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