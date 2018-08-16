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Мосгоризбирком отказался зарегистрировать подгруппу КПРФ по референдуму

16 Августа 2018 в 19:39
Мосгоризбирком отказался зарегистрировать подгруппу КПРФ по референдуму

Московская избирательная комиссия отказала региональной подгруппе КПРФ в регистрации для проведения всероссийского референдума по изменению пенсионного возраста. Дело в том, что на прошлой неделе в Москве уже была зарегистрирована другая инициативная подгруппа - кандидата в мэры Москвы Ильи Свиридова, передает ТАСС.

Центральная избирательная комиссия ранее одобрила формулировки вопросов для пенсионного референдума пяти инициативных групп. Для проведения плебисцита они должны зарегистрировать подгруппы минимум в половине регионов страны. Однако это невозможно сделать с математической точки зрения. По закону в одном регионе не может быть зарегистрировано более одной инициативной группы, если у других схожие вопросы.

Между тем, избирательная комиссия Ставропольского края в четверг, 16 августа, зарегистрировала региональную инициативную подгруппу по проведению пенсионного референдума, передает ТАСС.

Государственная дума 19 июля проголосовала в первом чтении за законопроект, предложенный кабинетом министров, об изменениях в пенсионной системе. Возраст выхода на заслуженный отдых предполагается увеличить у мужчин с 60 до 65 лет для мужчин, а для женщин – с 55 до 63 лет.


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