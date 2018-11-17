Мосгордума запретит людям с судимостью работать аниматорами в ТЦ

Людям, имеющим судимость, могут запретить работать аниматорами в детских комнатах в московских ТЦ. Соответствующий законопроект рассматривает Мосгордума.

Как пояснил журналистам председатель столичного парламента Алексей Шапошников, работа аниматора в таких комнатах схожа с работой воспитателя, а лица, имеющие судимость, к педагогической работе по закону не допускаются.

«Аналогичный запрет должен быть установлен и для лиц, осуществляющих присмотр за детьми в игровых комнатах», — сказал спикер.



Шапошников добавил, что законопроект устанавливает и другие требования к организации, параметрам детской игровой комнаты и ее персоналу. К примеру, каждый сотрудник обязан иметь медицинскую книжку, а сами игрушки должны соответствовать требованиям гигиенических норм, санпину и пожарной безопасности.

Мосгордума планирует внести разработанный законопроект о регулировании деятельности игровых комнат в ТЦ в Государственную думу, пишет РИА Новости.