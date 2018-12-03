Мосгордума предложила наказывать за информацию об опасных увлечениях

Московская городская дума вышла с предложением внести пункт в законопроект о зацепинге, предусматривающий наказание блогеров, которые размещают в социальных сетях информацию об опасных увлечениях.

Селфи является серьезной проблемой, так как ради кадра молодые люди подвергают себя опасности, пишет сайт «Подмосковье сегодня».

Встала необходимость наказания тех, кто размещает информацию, способную нанести вред здоровью и психике несовершеннолетних.

Ранее НСН сообщила, что Мосгордума предложила увеличить в 25 раз штрафы за зацепинг и хождение по ж/д путям – со 100 до 2500 рублей. Председатель столичного парламента Алексей Шапошников сказал, что изменения должны касаться не только МЦК, но и МЦД, которые в скором времени будут запущены на территории столичного региона.

Председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков заявил НСН, что параллельно с увеличением штрафов необходимо понять причину нарушений.