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Мосгордума поспорила с Собчак о личности напавшего на нее мужчины

4 Марта 2018 в 18:37
Мосгордума поспорила с Собчак о личности напавшего на нее мужчины

Мужчина, напавший в воскресенье на Ксению Собчак, является помощником председателя Мосгордумы. Такое заявление сделали сразу после нападения в предвыборном штабе кандидата в президенты от «Гражданской инициативы».

По утверждениям штаба, «нападавшим оказался мужчина по имени Алан Дзуцев, он является помощником председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова».

В Мосгордуме это заявление опровергли. Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь Шапошникова Полина Орехова, молодой человек не является официальным помощником законодателя.

«Правоохранительные органы разбираются в причинах произошедшего, мы также ждём результатов», - сказала Орехова.

Ранее Ксения Собчак сообщила, что ее толкнул и облил водой неизвестный мужчина. Все произошло у ворот Петровского путевого дворца, где Собчак присутствовала на дне рождения Михаила Горбачева. Кандидат в президенты утверждает, что молодой человек напал на нее с криками: «За Жириновского!»


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