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Морская переправа Сахалин - Хоккайдо возобновила работу

8 Августа 2018 в 11:54
Морская переправа Сахалин - Хоккайдо возобновила работу

Первые морские рейсы паромов между Сахалином и японским островом Хоккайдо начались в среду, 8 августа, после перерыва. Переправа связала порт Корсаков с Вакканай, сообщает ТАСС. Новым перевозчиком стала сахалинская компания «ТЭК «Дальтранссервис». Она заменила «Хоккайдо Сахалин Лайн», которая в мае не захотела обеспечить переправу на этом маршруте, что поставило под вопрос его работу.

В «Хоккайдо Сахалин Лайн» объяснили своё решение тем, что сахалинская сторона не успела вовремя подготовить всю требуемую финансовую документацию. Губернатор области Олег Кожемяко пообещал восстановить паромное сообщение.

Время в пути в одну сторону составляет три с половиной часа. Билет для взрослых пассажиров стоит 7 тысяч 800 рублей, для детей от 6 до 12 лет – 3 тысячи 900 рублей, проезд для детей, младше 6 лет, бесплатный. Как отмечает RT, судно будет курсировать между островами в августе и сентябре.

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