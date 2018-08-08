Морская переправа Сахалин - Хоккайдо возобновила работу

Первые морские рейсы паромов между Сахалином и японским островом Хоккайдо начались в среду, 8 августа, после перерыва. Переправа связала порт Корсаков с Вакканай, сообщает ТАСС. Новым перевозчиком стала сахалинская компания «ТЭК «Дальтранссервис». Она заменила «Хоккайдо Сахалин Лайн», которая в мае не захотела обеспечить переправу на этом маршруте, что поставило под вопрос его работу.

В «Хоккайдо Сахалин Лайн» объяснили своё решение тем, что сахалинская сторона не успела вовремя подготовить всю требуемую финансовую документацию. Губернатор области Олег Кожемяко пообещал восстановить паромное сообщение.

Время в пути в одну сторону составляет три с половиной часа. Билет для взрослых пассажиров стоит 7 тысяч 800 рублей, для детей от 6 до 12 лет – 3 тысячи 900 рублей, проезд для детей, младше 6 лет, бесплатный. Как отмечает RT , судно будет курсировать между островами в августе и сентябре.