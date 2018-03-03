Мороз и митинг: 130 тысяч человек пришли в «Лужники» поддержать Путина

Митинг «За сильную Россию!», который прошел в субботу в столичном комплексе «Лужники», несмотря на мороз, собрал порядка 130 тысяч зрителей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Народ начал собираться в «Лужниках» за два часа до официального начала мероприятия. Люди старались занять места на трибунах как можно поближе. Перед митингом на сцене выступили известные артисты. Тимати агитировал собравшихся за «своего кандидата» - Владимира Путина, а вот Ольга Кормухина призвала всех просто прийти на выборы и проголосовать.

«Ничто не должно помешать нам 18 марта прийти на избирательные участки — это наше право, это наш долг, это наш выбор», — сказала артистка, слова которой приводит РИА Новости.

Также перед 130-тысячной аудиторией выступили с речью режиссер Никита Михалков и ректор МГУ Виктор Садовничий.

Кульминацией митинга стало выступление самого Владимира Путина. Глава государства заявил, что идет на выборы, чтобы сделать «страну яркой и устремлённой вперёд в будущее», чтобы дети и внуки живущих сегодня россиян были счастливы.

«Мы — команда! У нас ясные, понятные, благородные цели», - заявил президент.

Ранее депутат ГД от КПРФ Валерий Рашкин раскритиковал проведение митинга в поддержку Путина в Лужниках. Он сравнил мероприятие с теми, что поводились в 1996 году в поддержку Ельцина. Политолог Олег Матвейчев в эфире НСН назвал заявления коммуниста «бредом».