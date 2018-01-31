Moody's Investors Service повысило рейтинги облигаций банка «Возрождение»

Фото: freelance.ru

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило с «Ваа3» до «Bаа2» рейтинги облигаций, выпущенных SPV банка «Возрождение». Такое решение принято после повышения потолка для рейтингов долгов и депозитов в национальной валюте с «Ваа3» до «Bаа2» и изменением суверенного прогноза по рейтингу России с «Негативного» на «Позитивный» на прошлой неделе.

Как пояснил председатель правления банка Марк Нахманович, низкий уровень коэффициента LTV, наличие сформированного резервного фонда специального назначения, резервное сопровождение от АИЖК, а также высокое качество портфеля ипотечных кредитов банка «позволяют всем проведенным сделкам получать признание финансового сообщества и рейтинги инвестиционного уровня, то есть выше суверенного».

Он отметил заслугу розничного блока банка по работе с АИЖК, а также в части разработки существующих стандартов, что позволило банку стать одним из лидеров рынка секьюритизации.

Отметим, банк «Возрождение» использует механизм секьюритизации для оптимизации структуры фондирования и привлечения дополнительных ресурсов для развития ипотечного кредитования с 2011 года. По итогам 2017 года Банк сохранил свое присутствие в ТОП-15 российских банков по объемам выдачи ипотечных кредитов.