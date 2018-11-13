Моника Левински готова вновь извиниться перед Хиллари Клинтон

Моника Левински готова при возможности вновь принести извинения бывшему госсекретарю США Хиллари Клинтон в связи со скандалом, который едва не стоил высшего государственного поста ее супругу, бывшему американскому президенту Биллу Клинтону, передает ТАСС.

Напомним, о романе президента США Билла Клинтона и стажировавшейся в Белом доме Моники Левински стало известно в 1998 году. Супруга 42-го президента США Хиллари поддержала мужа, когда в отношении него запустили процедуру импичмента.

Ранее НСН сообщала, что Никита Джигурда готов предложить ей свои «услуги», аналогичные тем, что оказывала Моника Левински мужу Клинтон - Биллу - в его бытность главой Белого дома.