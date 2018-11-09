Монголы изготовили самую большую в мире юрту

С целью привлечения иностранных туристов в Монголии за 4 месяца изготовили самую большую монгольскую юрту и зарегистрировали ее в Книге рекордов Гиннесса, передает «Синьхуа».

36-стенная юрта диаметром 28,81 метра может вместить в себя 500 человек. Площадь юрты составляет 1000 кв.м, а её высота - 14 метров.

Ранее НСН сообщала, более 30 монгольских компаний экспортируют мясо в Китай, Россию и на рынки третьих стран. Например, мясокомбинат «Мах импекс» заключил сделку с Ираном по экспорту 1 тысяч тонн халяльной баранины.Стоимость одного килограмма баранины составляет примерно 2,6 долларов США.