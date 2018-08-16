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Молоко против футбола: Турецкий ФК продал игроков ради коз

16 Августа 2018 в 11:11
Молоко против футбола: Турецкий ФК продал игроков ради коз

Турецкий футбольный клуб «Гулспор» решил продать 18 игроков молодежного состава для того, чтобы купить десять коз. Об этом сообщает Газета.ру, ссылаясь на местные СМИ. Источник отмечает, что руководство клуба рассчитывает заработать около пяти тысяч турецких лир на продаже козьего молока. Там пояснили, что вся выручка пойдет на нужды клуба.

Как напоминает RT, ранее нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба опроверг информацию о том, что он переходит в турецкий «Галатасарай». В СМИ появились публикации о том, что клуб из Турции готов взять Дзюбу в аренду на один сезон.

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