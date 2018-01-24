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Молодые семьи планируют освободить от первоначального ипотечного взноса

24 Января 2018 в 12:16
Молодые семьи планируют освободить от первоначального ипотечного взноса

Молодые семьи могут освободить от первоначального взноса по ипотеке. Его компенсация произойдёт двумя способами. Предлагается либо распределить эту сумму между ежемесячными платежами, либо компенсировать за счёт соответствующего повышения процентной ставки по кредиту, сообщает RT.

Инициатива принадлежит Молодёжному парламенту при Госдуме. Там пояснили, что не всякая молодая семья может позволить внести сразу крупную сумму, но может платить увеличенный ежемесячный платёж. Такое послабление парламентарии предлагают сделать семьям, где возраст супругов колеблется от 18 до 35 лет, сообщает Ura.ru.

Проект документа пока не направлен на рассмотрение. Однако в ближайшее время он окажется в профильных органах, сообщает «Русская планета».

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