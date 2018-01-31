Среда
31 января
USD 56.29
EUR 69.54
Горячие новости

Молодые семьи начали приобретать жилье по льготной ипотеке АИЖК

31 Января 2018 в 13:17
Молодые семьи начали приобретать жилье по льготной ипотеке АИЖК
Фото: park72.ru

Первые ипотечные кредиты под 6 процентов годовых выдали АИЖК и банк «Российский капитал» по программе «Семейная ипотека с государственной поддержкой».

Взять льготный кредит по программе возможно на покупку квартиры или готового жилья в новостройке или на рефинансирование уже существующего займа на жилье в новом доме.

Сниженная ставка предусмотрена в течение трех лет при рождении второго ребенка и пяти лет при рождении третьего ребенка. В случае, если в период действия льготной ставки в семье родится третий ребенок, то общий льготный период будет достигать 8 лет, пояснили в АИЖК.

Кроме того, в рамках программы семьи могут использовать материнский капитал или воспользоваться опцией «Легкая ипотека» и «Справка о доходах по форме кредитора».

Одной из первых ипотеку на льготных условиях приобрела семья в «Российском капитале» в Санкт-Петербурге. В январе в семье родился второй ребенок. Родители приобрели двухкомнатную квартиру в городе Петергоф Ленинградской области.

А в Екатеринбурге семья, где также в январе родился второй ребенок, с помощью государственной программы снизила ставку по действующему ипотечному кредиту с 13,7 процентов до 6 процентов. Ипотечный кредит выдал партнёр АИЖК – АО «Свердловское Агентство Ипотечного Жилищного Кредитования». 

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.