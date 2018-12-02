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Молодежь России считает семью главной ценностью в жизни

2 Декабря 2018 в 13:22
Молодежь России считает семью главной ценностью в жизни

Семья и семейные ценности для российской молодежи имеют наивысший приоритет. Такие данные были получены в ходе опроса с участием больше 7,5 тысяч молодых людей из всех регионов страны.

Так, семью назвали главной ценностью в жизни 74,8% респондентов. Больше половины опрошенных стремятся создать крепкую и гармоничную семью (51,4%), примерно столько же – родить 1 или 2 детей (52,3%).

Важность профессиональной реализации отметили 48,2% опрошенных. Ради этого почти половина опрошенных (45,6%) готова сменить место жительства.

Ценность дружбы подчеркнули 38,6% участников исследования, еще 36,1% молодых людей считают самым ценным образование и познание мира.

Примечательно, что всего 4,6% респондентов отмечают ценность славы и признания.

Добавим, что наибольшее беспокойство за своё будущее они связывают с возможностью не найти себя в будущем (53,6%) и не реализовать свой потенциал (51%). Также опасения вызывают вопросы трудоустройства — 60,8% респондентов отметили, что представители молодёжи в современной России испытывают трудности при поиске работы, пишет RT.

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