Молния ударила в пассажирский самолет, летевший в Санкт-Петербург

В самолет авиакомпании Air Moldova, вылетевший из Кишинева в Санкт-Петербург, попала молния. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на авиаперевозчика.

Отмечается, что молния попала в лайнер Е190 через 10 минут после взлета. Командир экипажа принял решение вернуться в аэропорт вылета.

«Никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Air Moldova в Facebook.



В авиакомпании добавили, что на борту самолета находилось 113 пассажиров, все они после посадки получили необходимую помощь. Рейс был отменен, а лайнер отправили на необходимые технические проверки, пишет РИА Новости.