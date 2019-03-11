Молния едва не убила всю футбольную команду

Футболисты бразильской команды попадали в обморок во время тренировки из-за удара молнии. Как передаёт «Свободная пресса» , разряд небесного электричества угодил прямо в поле, когда на нем проводили тренировку игроки «Насьоналя» из города Манаус.

Сознание потеряли все спортсмены, которые в этот момент находились на площадке. Некоторых пришлось приводить в чувства посредством сердечно-легочной реанимации.

Спортсмены заработали синяки и ссадины, кроме того, на некоторое время, они лишились возможности выполнять сложные скоординированные движения.