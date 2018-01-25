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МОК разрешил российским болельщикам использовать флаг на Олимпиаде

25 Января 2018 в 12:36
МОК разрешил российским болельщикам использовать флаг на Олимпиаде

В Международном олимпийском комитете разъяснили ситуацию с использованием российского флага на трибунах Игр в Пхёнчхане. Как уточнили в МОК, его можно будет использовать, сообщает ТАСС.

«Использование флага страны с признанным национальным Олимпийским комитетом, даже если его членство приостановлено, болельщиком или группой фанатов на Играх не может быть запрещено. Тем не менее, если это будет происходить в формате организованной политической демонстрации, то МОК примет во внимание и оценит это на предмет соблюдения решения исполкома МОК от 5 декабря 2017 года», - заявили в МОК.

Напомним, ранее некоторые СМИ сообщили, что Международный олимпийских комитет запретил проносить на трибуны российский флаг. При этом ОКР обратился в МОК за разъяснениями, сообщает «Свободная Пресса».

 

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