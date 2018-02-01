МОК разочаровало решение спортивного арбитража по атлетам из России

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Международный олимпийский комитет считает, что Спортивный арбитражный суд, оправдавший ранее 28 российских спортсменов, не усмотрел системных нарушений. Также в МОК заявили, что решение спортивного арбитража в Лозанне не означает, что атлеты из России получат допуск на Олимпийские игры в Южной Корее, сообщает ТАСС.

Решение суда, как подчеркнули в МОК, «может иметь серьезное влияние на будущее борьбы с допингом». Международный олимпийский комитет намерен обратиться в Федеральный суд Швейцарии после получения мотивировочной части.

В четверг, 1 февраля, Спортивный арбитражный суд отменил решение МОК о пожизненном отстранении 28 российских спортсменов за нарушение антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи. . В числе этих спортсменов – саночник Альберт Демченко, конькобежцы Ольга Фаткулина, Иван Скорбеев, лыжник Максим Вылегжанин, скелетонист Сергей Чудинов и другие. Апелляции еще 11 российских спортсменов были удовлетворены частично, сообщает Газета.ру. Таким образом, были восстановлены результаты оправданных спортсменов на Играх 2014 года в Сочи.