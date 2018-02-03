МОК рассмотрит участие в ОИ российских спортсменов, оправданных CAS

Международный олимпийский комитет рассмотрит возможность приглашения на Олимпиаду в Пхенчхан 15-ти российских спортсменов, которых оправдал Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Заниматься этим вопросом будет специальная комиссия.

Как сообщил «Р-Спорт» директор организации по коммуникациям Марк Адамс, участие российских спортсменов на ОИ обсуждалось, как и то, что МОК вправе подать апелляцию на их оправдание.

«15 спортсменов будут представлены на рассмотрение нашей комиссией. Группа рассмотрит участие этих спортсменов. Но пока нет обоснования, поэтому пока комментировать сложно», — сказал Адамс.

Ранее сообщалось, что МОК намерена подать апелляцию на решение CAS по российским спортсменам в Федеральный суд Швейцарии, пишет Газета.ру