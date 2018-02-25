МОК признал непричастность ОКР к допингу Крушельницкого и Сергеевой

Олимпийский комитет России непричастен к двум случаям употребления допинга олимпийскими атлетами в Пхенчхане. Такое решение вынесла специальная комиссия МОК во главе с Николь Хевертц.

Она отметила, что в сделанный ранее доклад были специально внесены уточнения, чтобы разъяснить этот вопрос.

«Мы хотели показать, что это не является частью системы манипуляций с допингом. Мы хотели уточнить, что ОКР абсолютно не участвовал в этом, это были обособленные случаи. Именно это мы разъяснили», — цитирует Хевертц Газета.ру

Ранее МОК не разрешил россиянам вынести национальный флаг на закрытие ОИ в Пхенчхане. Томас Бах заявил, что вернется к вопросы о восстановлении полномочий ОКР после проверки всех допинг-проб всех российских спортсменов.