Воскресенье
25 февраля
USD 56.76
EUR 69.63
Горячие новости

МОК признал непричастность ОКР к допингу Крушельницкого и Сергеевой

25 Февраля 2018 в 12:14
МОК признал непричастность ОКР к допингу Крушельницкого и Сергеевой

Олимпийский комитет России непричастен к двум случаям употребления допинга олимпийскими атлетами в Пхенчхане. Такое решение вынесла специальная комиссия МОК во главе с Николь Хевертц.

Она отметила, что в сделанный ранее доклад были специально внесены уточнения, чтобы разъяснить этот вопрос.

«Мы хотели показать, что это не является частью системы манипуляций с допингом. Мы хотели уточнить, что ОКР абсолютно не участвовал в этом, это были обособленные случаи. Именно это мы разъяснили», — цитирует Хевертц Газета.ру

Ранее МОК не разрешил россиянам вынести национальный флаг на закрытие ОИ в Пхенчхане. Томас Бах заявил, что вернется к вопросы о восстановлении полномочий ОКР после проверки всех допинг-проб всех российских спортсменов.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.