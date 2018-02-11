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МОК признал «чистоту» российских атлетов

11 Февраля 2018 в 12:34
МОК признал «чистоту» российских атлетов

Российские спортсмены, участвующие в Олимпийских играх в Пхенчхане, являются «чистыми». Такое заключение вынес директор медицинского департамента организации Ричард Баджетт.

По его словам, к российским спортсменам было приковано повышенное внимание и до игр и сейчас. Работа комиссий МОК заключалась в том, чтобы спортсменов, в отношении который не было никаких подозрений, пишет РИА Новости.

«Прибывшие в Пхенчхан россияне «чистые», но бдительность терять нельзя, как показывает история», — заявил врач.

При этом он добавил, что россиян стоит относить к «группе высокого риска».

Ранее стали известны результаты короткой программы у фигуристов в рамках командного олимпийского турнира. Россиянка Евгения Медведева набрала наивысший бал и победила с мировым рекордом, пишет Газета.ру

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