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МОК примет решение о флаге РФ на закрытии ОИ завтра

24 Февраля 2018 в 15:47
МОК примет решение о флаге РФ на закрытии ОИ завтра

Решение о восстановлении полномочий Олимпийского комитета России, а также о возможности выноса на закрытие ОИ-2018 национального флага будет принято 25 февраля. Об этом рассказал представитель МОК по итогам заседания исполкома организации.

Как сообщил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс, исполком в субботу заслушал доклад специальной комиссии во главе с Николь Хевертц. В воскресенье утром по корейскому времени работа исполкома продолжится.

По итогам заседания будет принято решение по ОКР и российскому флагу, пишет ТАСС.

Ранее в субботу перед членами исполкома МОК выступил глава российской делегации в Пхенчхане Станислав Поздняков и фигуристка Евгения Медведева. Они рассказали, как соревнуется российская команда, а также извинились перед всеми за допинг, обнаруженный в пробах двух россиян.

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