МОК пригласил лишь 169 российских спортсменов на Олимпиаду

Только 169 спортсменов из России решением МОК допущены до участия в Играх в Пхенчхане-2018. Как заявил вице-президент Олимпийского комитета страны Станислав Поздняков, «это удар не только по России, но и по международным федерациям», по их имиджу. Теперь никто не может чувствовать себя уверенно в мире спорта», пишет Ura.ru .

В свою очередь, министр спорта Павел Колобков, заявил, что в отсутствии российских атлетов «уровень соревнований будет значительно ниже. Олимпиада будет неполноценной», - резюмировал чиновник, сообщает RT.

Полный список спортсменов был опубликован на сайте Олимпийского комитета России. Напомним, соревнования пройдут в южнокорейском Пхёнчхане в феврале.