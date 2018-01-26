Пятница
26 января
USD 55.93
EUR 69.46
Горячие новости

МОК пригласил лишь 169 российских спортсменов на Олимпиаду

26 Января 2018 в 09:35
МОК пригласил лишь 169 российских спортсменов на Олимпиаду

Только 169 спортсменов из России решением МОК допущены до участия в Играх в Пхенчхане-2018. Как заявил вице-президент Олимпийского комитета страны Станислав Поздняков, «это удар не только по России, но и по международным федерациям», по их имиджу. Теперь никто не может чувствовать себя уверенно в мире спорта», пишет Ura.ru.

В свою очередь, министр спорта Павел Колобков, заявил, что в отсутствии российских атлетов  «уровень соревнований будет значительно ниже. Олимпиада будет неполноценной»,  - резюмировал чиновник, сообщает RT.

Полный список спортсменов был опубликован на сайте Олимпийского комитета России. Напомним, соревнования пройдут в южнокорейском Пхёнчхане в феврале.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.