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МОК перечислил критерии приглашения спортсменов из РФ на Олимпиаду

25 Января 2018 в 15:55
МОК перечислил критерии приглашения спортсменов из РФ на Олимпиаду

В сети появился перечень критериев, по которым Международный олимпийский комитет оценивал российских спортсменов для приглашения на Олимпиаду в Южную Корею. В частности рассматривал различные списки, дисквалификации.

Как уточнили в МОК, приглашения не были направлены спортсменам, на банках допинг-проб которых обнаружили царапины, а в самих анализах – повышенное содержание соли, атипичный уровень стероидов, несоответствие ДНК. В то же время учитывались электронные письма из доклада Макларена, биологические паспорта, результаты перепроверки проб Игр-2014, количество сданных проб и другие факторы.

Напомним, ранее стало известно, что целый ряд сильных российских спортсменов не смог получить приглашение от МОК. Так, в список не попал лидер сборной по биатлону Антон Шипулин. В свою очередь, он призвал дождаться официальных документов, но признал, что был шокирован такой новостью.

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