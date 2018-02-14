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МОК ошибочно не пригласил на Игры в Пхенчхане двух российских атлетов

14 Февраля 2018 в 07:01
МОК ошибочно не пригласил на Игры в Пхенчхане двух российских атлетов

По данным новостного агрегатора СМИ2, самая актуальная новость к этому часу – сообщение о том, что Международный олимпийский комитет ошибочно не пригласил на Игры в Пхенчхане двух российских атлетов. Как стало известно из опубликованных Спортивным арбитражным судом материалов об апелляции наших спортсменов, которые не были приглашены на Олимпиаду-2018, при составлении МОК списков атлетов, имеющих право выступать в Пхенчхане, была допущена бюрократическая ошибка.

Рабочая группа МОК, занимавшаяся проверкой «чистоты» россиян, получила на рассмотрение список из 500 человек. Из них была одобрена 391 фамилия. Однако из МОК в ОКР ушел список приглашенных, содержащий 389 фамилий. Выяснилось, что конькобежец Сергей Грязцов и бобслеист Дмитрий Попов ошибочно не получили приглашения на Игры-2018 в Пхенчхане. 

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