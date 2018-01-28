МОК не допустил до ОИ два десятка российских тренеров

В МОК утвердили список российской делегации, которая отправится на Олимпийские игры в южнокорейский Пхенчхан. Как сообщают СМИ, из 280 человек приглашение не получили 22 тренера и шестеро врачей.

Как сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией, делегация РФ понесла меньшие потери, чем национальная олимпийская сборная.

Ранее МОК разрешил выступать на Играх 169 российским спортсменам из 214, завоевавших олимпийские лицензии. Разрешение не получили Виктор Ан, Ксения Столбова, Иван Букин и другие атлеты из числа медалистов Сочи-2014, пишет Газета.ру