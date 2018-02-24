МОК назвал бесполезным бойкот США этапа КМ по биатлону в Тюмени

Отказ американских биатлонистов от участия в заключительном этапе Кубка мира в Тюмени не пойдет команде на пользу. Такое мнение высказал по поводу объявленного бойкота директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

«Обычно пользы от бойкотов немного», — сказал Адамс, слова которого приводит Газета.ру

Не поддержал американцев и французский биатлонист Мартен Фуркад. Пятикратный олимпийский чемпион назвал правильным сохранение этапа в Тюмени и заявил, что с радостью примет в нем участие, пишет ТАСС.

В Совфеде РФ также заявили, что американцы только навредят себе, не приехав на соревнования в Россию.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк в беседе с РИА Новости назвал причины бойкота «несерьезными».

«Это заявление отражает скорее антироссийские настроения, царящие в США, чем дух самих спортсменов и истинные причины», — подчеркнул сенатор.



Ранее сборная США объявила о бойкоте российского этапа Кубка мира по биатлону сезона 2017/18 в Тюмени. Такое решение, как объяснили в американской федерации, принято ради поддержки чистого спорта и ради собственной безопасности.

К бойкоту соревнований в Тюмени вслед за США присоединилась Чехия.