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МОК направил приглашения на Олимпиаду трём российским биатлонистам

23 Января 2018 в 17:10
МОК направил приглашения на Олимпиаду трём российским биатлонистам

Международный олимпийский комитет направил приглашения на Игры в Пхёнчхан только трём российским биатлонистам. Среди них оказались Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова и Антон Бабиков. Об это рассказал источник, знакомый с процессом согласования спортсменов с МОК, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что лидер российской сборной по биатлону Антон Шипулин не значится в списке спортсменов, которых МОК пригласит на Олимпиаду в Пхёнчхан. Информацию также подтвердил первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков.

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