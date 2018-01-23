МОК направил приглашения на Олимпиаду трём российским биатлонистам

Международный олимпийский комитет направил приглашения на Игры в Пхёнчхан только трём российским биатлонистам. Среди них оказались Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова и Антон Бабиков. Об это рассказал источник, знакомый с процессом согласования спортсменов с МОК, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что лидер российской сборной по биатлону Антон Шипулин не значится в списке спортсменов, которых МОК пригласит на Олимпиаду в Пхёнчхан. Информацию также подтвердил первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков.