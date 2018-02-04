МОК намерен реформировать CAS после решения по российским спортсменам

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что организация разочарована решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне по российским спортсменам. По мнению Баха, CAS нуждается в реформировании.

«МОК полностью не удовлетворен решением CAS. Это решение показывает необходимость в реформах CAS, в частности в системе управления», - сказал Бах, слова которого приводит ТАСС.

Глава МОК также заявил, что в Пхенчхане не будет решен вопрос с передачей медалей российских спортсменов, потому как CAS не предоставил мотивировочную часть по вынесенному решению.

1 февраля CAS оправдал 28 российских олимпийцев, дисквалифицированных МОК за подозрение в употреблении допинга во время ОИ-2014 в Сочи. Отнятые ранее медали по решению суда должны быть возвращены спортсменам, пишет Газета.ру