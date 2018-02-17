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МОК из-за вируса заменил рукопожатие хоккеистов на отбивание кулачков

17 Февраля 2018 в 14:16
МОК из-за вируса заменил рукопожатие хоккеистов на отбивание кулачков

Хоккеисты на Олимпийских играх в Пхенчхане не убудут жать друг другу руки. Этот жест оргкомитет ОИ заменил на отбивание кулачков. Причиной стал норовирус, несколько случаем заражения которым зафиксировано среди спортсменов.

«Организационный комитет ОИ-2018 заменил рукопожатие капитанов до игры и послематчевое рукопожатие команд отбиванием кулачков. Это сделано в связи со случаями заболевания норовирусом. Забота о гигиене", - говорится в сообщении Федерации хоккея России в Twitter.

Ранее стало известно, что олимпийская чемпионка в гигантском слаломе американка Микаэла Шиффрин, а также два швейцарских фристайлиста заразились норовирусом, пишет RT.

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