МОК из-за вируса заменил рукопожатие хоккеистов на отбивание кулачков

Хоккеисты на Олимпийских играх в Пхенчхане не убудут жать друг другу руки. Этот жест оргкомитет ОИ заменил на отбивание кулачков. Причиной стал норовирус, несколько случаем заражения которым зафиксировано среди спортсменов.

«Организационный комитет ОИ-2018 заменил рукопожатие капитанов до игры и послематчевое рукопожатие команд отбиванием кулачков. Это сделано в связи со случаями заболевания норовирусом. Забота о гигиене", - говорится в сообщении Федерации хоккея России в Twitter.

Ранее стало известно, что олимпийская чемпионка в гигантском слаломе американка Микаэла Шиффрин, а также два швейцарских фристайлиста заразились норовирусом, пишет RT.