МОК добавил новые дисциплины в программу зимней Олимпиады 2022 года

Международный олимпийский комитет принял решение добавить пять новых дисциплин в программу зимних Олимпийских игр 2022 года, передает ТАСС

В программу добавлены женские одиночные соревнования по бобслею, мужские и женские соревнования по фристайлу в дисциплине «биг-эйр», смешанные командные соревнования по фристайлу (акробатика), смешанные командные соревнования в сноуборд-кроссе, смешанный командный турнир в прыжках на лыжах с трамплина, смешанные эстафеты в шорт-треке.

Зимние Олимпийские игры 2022 (официальное название XXIV Зимние Олимпийские игры) — 24-е по счёту зимние Олимпийские игры, которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. 31 июля 2015 года на сессии Международного Олимпийского комитета в Куала-Лумпуре столицей проведения Олимпийскиx игр был назван Пекин, который станет первым городом, принимавшим и летние, и зимние олимпийские игры. Китайская столица станет первым городом, где проходили летние и пройдут зимние игры.