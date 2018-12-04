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Модрич стал обладателем «Золотого мяча»

4 Декабря 2018 в 00:22
Модрич стал обладателем «Золотого мяча»

Лука Модрич получил награду «Золотой мяч» - трофей, присуждаемый лучшему футболисту мира по версии «France Football».

Ранее Модрич признавался игроком 2018 года и по версии ФИФА.

Ранее футбольный эксперт, комментатор Виктор Гусев в эфире НСН поделился своими предположениями об обладателе трофея.

«Модричу отдадут награду. Он был признан лучшим футболистом чемпионата мира, получил свою большую награду в этом году. А все остальные, Вы знаете, о ком я говорю, уже поднадоели»… Так что - Лука Модрич»,  - считает Гусев.

К слову, Модрич в уходящем году выиграл Лигу чемпионов в составе «Реала», но если вспомнить, с каким трауром на лице хорват получал серебряную медаль мундиаля, может быть хотя «Золотой мяч» сможет обрадовать талантливейшего хавбека.

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