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Модернизированный вертолет Ми-26 впервые поднялся в воздух

19 Августа 2018 в 15:29
Модернизированный вертолет Ми-26 впервые поднялся в воздух

Модернизированный образец самого большого вертолета в мире Ми-26Т2В совершил первый полет. Об этом сообщил гендиректор предприятия «Росвертол», которое входит в холдинг «Вертолеты России», Андрей Богинский.

По его словам, летные испытания винтокрылой машины прошли отлично, и это свидетельствует, что  примененные при модернизации вертолета технические решения были верными.

«Нам удалось значительно снизить нагрузку на экипаж, во многом автоматизировав полет и посадку такой большой и сложной машины», - сказал Богинский.

Новый Ми-26 Т2В оснащен современным бортовым комплексом обороны, что позволило увеличить «живучесть» вертолета.

Ранее в «Вертолетах России» заявляли, что серийное производство обновленного вертолета Ми-26 начнется в 2019 году, пишет Газета.ру

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