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Многодетные семьи Тверской области освободят от платы за вывоз мусора

5 Марта 2019 в 17:45
Многодетные семьи Тверской области освободят от платы за вывоз мусора

Многодетные семьи тверской области освободят от платы за вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Об этом заявил глава региона Игорь Руденя в ходе заседания местного правительства.

По словам губернатора, такая мера станет одним из элементов работы по улучшению демографии. Отметим, ранее о необходимости усилить поддержку российских семей с детьми заявил президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию.

«Решение о том, что многодетные семьи не будут платить за вывоз ТКО – конкретные действия в данном направлении. Мы обсудим, каким образом будут осуществляться эти шаги – через компенсацию за оплаченные расходы или через обнуление ставки для многодетных семей.

Инициатива губернатора уже направлена тверскому заксобранию и будет рассмотрена на ближайшем заседании.

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