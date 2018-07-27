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Многодетность назвали причиной раннего старения

27 Июля 2018 в 08:47
Многодетность назвали причиной раннего старения
Американские ученые пришли к выводу, что у женщин, воспитывающих больше 3-4 детей, наблюдаются признаки ускоренного клеточного старения. Исследование было проведено с участием около тысячи филиппинских женщин в возрасте от 20 до 22-х лет.

Оказалось, что каждое рождение ребенка вызывало клеточные изменения, эквивалентные старению, в среднем, от полугода до 2-х лет. При этом ранняя беременность оказывает более сильный эффект старения. При этом специалисты не исключили влияния на процесс старения социо-экологических факторов.

По словам ученых, они могут в умеренной степени влиять на клеточные изменения.

Меж тем, как пишет Утро.ру, ученые нашли способ замедлить процесс старения организма. В еду грызунам они добавляли антибиотик доксициклин. Начинался ускоренный процесс старения. А при отмене возникал обратный эффект.

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