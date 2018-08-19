Млонов призвал простить украинского футболиста, отвернувшегося от флага РФ

Украинский футболист «Нижнего Новгорода» Виталий Федорив, который во время звучания гимна РФ перед началом матча в Сочи стоял спиной к российскому флагу, раскаялся, объяснил свой поступок, и достоин прощения. С таким заявлением выступил депутат ГД Виталий Милонов.

«Ну раз человек прокомментировал, то думаю тема исчерпана. У нас полным-полно людей, которые не являются публичными личностями и открыто плюют в наш флаг. Ну может неловко так получилось, может он сосредоточился на молитве, на мыслях. Всякое бывает», — заявил Милонов, которого цитирует Sport24.

Парламентарий отметил, что поворачиваться к флагу страны в подобных ситуациях – это норма приличия. Депутат уверен, если бы в украинской лиге играли российские игроки, они не стали бы отворачиваться от желто-голубого национального стяга.

«Давайте примем его извинения и не будем уподобляться его сородичам. Надо быть милосердными. Мы же помним, что там люди взращены в абсолютно глупой атмосфере. Так что дадим им возможность у нас адаптироваться и привыкнуть к нормам поведения», - заключил Милонов.

Сам Федорив ранее заявил, что с уважением относится к флагу и гимну России. Он добавил, что всегда перед матчем произносит молитву, отвернувшись от поля. Так случилось, что в этот раз он не успел дочитать молитву до начала гимна и во время спуска триколора стоял к нему спиной. Футболист попросил не искать в ситуации политического подтекста.