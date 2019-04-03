Младший министр по Брекситу ушёл в отставку

В Великобритании младший министр по Брекситу Крис Хитон-Харрис подал в отставку в связи с затянувшимся процессом по выходу страны из Европейского Союза из-за нежелания премьера Терезы Мэй покидать блок без сделки, передает RT.

«Я понимаю ваше желание не выходить из Евросоюза без сделки, и это делает мою работу в правительстве неуместной», — написал Хитон-Харрис.

Брекзит (Brexit) - процесс, основанный на результате референдума 23 июня 2016 года, когда 51,9% проголосовавших поддержали выход. Выход из Европейского союза — главная политическая цель консервативной оппозиции и некоторых отдельных лиц (националистов и евроскептиков) в Великобритании.

