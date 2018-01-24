Мизулина предложила отдать охрану школ Росгвардии

Заместитель председателя комитета верхней палаты по конституционному законодательству Елена Мизулина предложила передать охрану школ профессионалам из Росгвардии. По её словам, сотрудники, которые окажутся в учебных заведениях, должны проходить жёсткий отбор. С такой инициативой сенатор выступила на заседании временной комиссии верхней палаты парламента по совершенствованию Семейного кодекса, говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение НСН.

«После трагедий в школах Бурятии и Пермского края возникает вопрос о том, кто обеспечивает безопасность школ. Не все школы имеют достаточную охрану. В одних школах она есть, в других - нет. Кто эти люди из частных охранных предприятий, работающие в школах? И где их работа, если детей собой защищает учительница (как в Перми). Я считаю, что охранять школы должна Росгвардия. У них отбор кадров очень жесткий. Если и доверять охрану школ, то только государственным службам», - заявила Мизулина.

Напомним, сейчас школы охраняют частные охранные предприятия. В середине января в России произошло сразу два резонансных нападения в школах. Так, в пермском учебной заведении два подростка пронесли нож и устроили резню. Одного зачинщика уже отправили в СИЗО после выписки из больницы, второго пока что готовят к переводу под стражу, сообщает Ura.ru . Позже в бурятской школе учащийся сначала устроил поджог в кабинете, а потом напал с топором на детей и учительницу, которые выбегали из класса.