Митрополит: Церковь может исправить ориентацию геев

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион уверен, что воцерковление может исправить сексуальную ориентацию человека. Об этом он заявил в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».



«Пастырский опыт работы с людьми, имеющими гомосексуальную ориентацию, показывает, что в очень многих случаях человек может либо полностью избавиться от этого, либо так построить свою жизнь, чтобы это не мешало ему быть полноценным семьянином», - сказал митрополит, приведя в пример исследования, в которых говорится, что сексуальная ориентация не является врожденной, а складывается в раннем детстве и юности под воздействием разного рода факторов.

Он также выступил категорически против усыновления детей трансгендерами, а также другими представителями ЛГБТ-сообщества.