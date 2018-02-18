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Митрополит: Церковь может исправить ориентацию геев

18 Февраля 2018 в 23:16
Митрополит: Церковь может исправить ориентацию геев

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион уверен, что воцерковление может исправить сексуальную ориентацию человека. Об этом он заявил в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

«Пастырский опыт работы с людьми, имеющими гомосексуальную ориентацию, показывает, что в очень многих случаях человек может либо полностью избавиться от этого, либо так построить свою жизнь, чтобы это не мешало ему быть полноценным семьянином», - сказал митрополит, приведя в пример исследования, в которых говорится, что сексуальная ориентация не является врожденной, а складывается в раннем детстве и юности под воздействием разного рода факторов.

Он также выступил категорически против усыновления детей трансгендерами, а также другими представителями ЛГБТ-сообщества.

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