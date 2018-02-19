Митинги с призывом очистить списки избирателей от «мёртвых душ» проходят в РФ

В России проходят пикеты с призывом очистить списки избирателей от «мёртвых душ», под которыми подразумеваются двойные записи. С такой инициативой выступили активисты сети общественных наблюдателей «Национальный общественный мониторинг» (НОМ). Об этом рассказал координатор движения Роман Коломойцев, сообщает ТАСС.

«Сейчас проходят пикеты во всех 85 субъектах РФ с просьбой очистить списки избирателей от “мертвых душ”», - пояснил Коломойцев.

В то же время координатор НОМ напомнил, что проблема двойного учёта в РФ решена только на 20%.

Ранее в Центризбиркоме рассказали, что списки избирателей удалось сократить более, чем на 500 тысяч человек. Об этом рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова.