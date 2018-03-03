Митинг в поддержку Путина пройдет в «Лужниках»

Митинг «За сильную Россию!» в поддержку Владимира Путина пройдет сегодня с 14 часов на московском стадионе «Лужники».

Перед участниками митинга выступят с речами около десятка доверенных лиц кандидата, в том числе Никита Михалков, Лео Бокерия, Валерий Гергиев.

Среди выступающих значатся также Александр Розенбаум, Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Кристина Орбакайте, Зара, Тимати, Николай Басков, другие популярные артисты.

В качестве ведущих мероприятия заявлены Дмитрий Губерниев, Яна Чурикова, Светлана Зейналова, Федор Бондарчук, передает ТАСС.



