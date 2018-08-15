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Мистическое ДТП, в котором погиб Цой, повторилось в день его смерти в Подмосковье

15 Августа 2018 в 14:57
Мистическое ДТП, в котором погиб Цой, повторилось в день его смерти в Подмосковье

В день смерти Виктора Цоя в Протвино произошло ДТП, обстоятельства которого практически полностью повторяют события 28-летней давности. Как пишет сайт «Подмосковье Сегодня», водитель за рулем «Москвича-2141» - а именно на такой машине разбился в аварии Виктор Цой – врезался в такси 15 августа. Машина была припаркована на обочине. Инцидент произошел в 00:30, в это время таксист спал в машине. Отмечается, что погибших в ДТП нет.

Добавим, что в числе совпадений - не только дата аварии и марка машины, но и время, в которое погиб Виктор Цой. Разница лишь в том, что ДТП, в которое попал музыкант, произошла днем, в 12 часов 28 минут.

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