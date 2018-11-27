«Мисс Москва-2015» вышла замуж за короля Малайзии

Фото: islamnews.ru

Король Малайзии Мухаммад V Келантан Султан женился на россиянке Оксане Воеводиной, в 2015 году завоевавшей титул «Мисс Москва», пишут argumenti.ru.

Торжество молодожены сыграли в подмосковном поселке Барвиха на Рублевке. Воеводина была одета в белое пышное платье, а ее супруг в традиционные национальные одежды. На свадьбе не было алкоголя, а еда была халяльной, сообщает Ura.ru.

Как выяснили СМИ, 25-летняя россиянка полгода назад приняла ислам и взяла имя Рихана. Ее разница в возрасте с новым мужем составляет 24 года.

На опубликованном РЕН ТВ видео можно увидеть первый танец новоиспеченных супруг.

Отметим, что «Мисс Москва-2015» не сможет стать королевой Малайзии, так как, по законам страны, этот титул полагается только коренной гражданке.