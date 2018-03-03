Миронову стало стыдно за кандидатов в президенты

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов рассказал журналистам, что ему стыдно за кандидатов в президенты, которые участвуют в политических дебатах на телевидении.
Отвечая на вопрос ТАСС, кто, по его мнению, займет на выборах второе место, Миронов заявил, что это никому не интересно, кроме «участников этой клоунады».
«Это аутсайдеры. Честно говоря, я испытываю чувство стыда, когда наблюдаю за так называемыми дебатами», - признался Миронов.
В субботу Сергей Миронов вместе с сопартийцами принял участие в митинге в поддержку на выборах действующего президента Владимира Путина. Мероприятие в «Лужниках» собрало порядка 130 тысяч человек, пишет Газета.ру