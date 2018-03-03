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Миронову стало стыдно за кандидатов в президенты

3 Марта 2018 в 15:42
Миронову стало стыдно за кандидатов в президенты

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов рассказал журналистам, что ему стыдно за кандидатов в президенты, которые участвуют в политических дебатах на телевидении.

Отвечая на вопрос ТАСС, кто, по его мнению, займет на выборах второе место, Миронов заявил, что это никому не интересно, кроме «участников этой клоунады».

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«Это аутсайдеры. Честно говоря, я испытываю чувство стыда, когда наблюдаю за так называемыми дебатами», - признался Миронов.

В субботу Сергей Миронов вместе с сопартийцами принял участие в митинге в поддержку на выборах действующего президента Владимира Путина. Мероприятие в «Лужниках» собрало порядка 130 тысяч человек, пишет Газета.ру

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