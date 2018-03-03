Миронову стало стыдно за кандидатов в президенты

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов рассказал журналистам, что ему стыдно за кандидатов в президенты, которые участвуют в политических дебатах на телевидении.

Отвечая на вопрос ТАСС, кто, по его мнению, займет на выборах второе место, Миронов заявил, что это никому не интересно, кроме «участников этой клоунады».