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«Мир в стране». Названа главная задача будущего президента Украины

10 Ноября 2018 в 13:14
«Мир в стране». Названа главная задача будущего президента Украины

Следующий президент Украины должен будет установить в стране мир. Это станет его основной и главной задачей, заявила депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционный блок» Наталья Королевская.

Депутат отметила, что раньше, когда на Украине был мир, Верховная Рада могла много размышлять над различными политическими программами кандидатов в президенты.

«В настоящее время будущий президент Украины должен выполнить единственную задачу — вернуть мир в страну, и после этого может при желании уходить», - заявила Королевская.

Она добавила, что без мира на Украине не будет ни экономики, ни социальной защиты.

По словам депутата Рады, никто из нынешних кандидатов в президенты Украины не предлагает конкретных планов, как достичь мира, никто не хочет брать на себя ответственность за это.

Президентские выборы на Украине пройдут в марте 2019 года. Осенью того же года в стране состоятся парламентские выборы. Кандидатов на украинских президентских выборах может быть больше 40, в том числе лидер партии «Батькивщина», экс-премьер Украины Юлия Тимошенко и находящаяся в заключении депутат Верховной рады Надежда Савченко, пишут РИА Новости.

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