«Мир» отобрал у Visa и Mastercard больше 10% рынка платежей

После перевода бюджетников на карту «Мир» Visa потеряла 5,5% рынка по числу активных клиентов, а Mastercard — 6%, подсчитали в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Их владельцы оплатили товары и услуги на 2,7 трлн руб. при общем объеме рынка в 22 трлн руб., сообщает РБК.

Доля активных карт Visa у населения за год (с 1 января 2018 года по 1 января 2019 года) снизилась с 45% до 39,5%, а Mastercard — с 42% до 36​%. Снижение долей международных платежных систем происходит на фоне удвоения доли активных карт «Мир» — с 12,5% до 24,5%, уточняет издание.

Ранее НСН рассказала, что Национальная платёжная ассоциация предложила отрегулировать оборот подарочных пластиковых карт. По мнению специалистов, регулирование сферы необходимо, поскольку подобные карты уже стали платёжным средством и могут использоваться для отмывания денег.

Член экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский в эфире НСН посчитал вопрос безопасности предлогом для ужесточения контроля.

«Это чисто отраслевой лоббизм, попытка поставить под себя сферу экономики, которая обслуживает денежные отношения, но является квазиденьгами. Я не думаю, что остро стоит проблема массовых хищений, нарушений, незаконных операций с этими картами. Таким образом можно зарегулировать всё что угодно. И кому от этого легче? С моей точки зрения, регулирование этих платёжных карт должно осуществляться самими операторами этих платёжных систем, то есть теми, кто их выпускает. Здесь вопрос безопасности является лишь удобным предлогом, чтобы эту тему лоббировать. В конечном счёте, за всеми этими совершенствованиями, нововведениями, ужесточением контроля, лицензирования и прочего в конечном счёте будет платить потребитель», - считает экономист.





