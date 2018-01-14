Минздрав Украины нашел причину психических расстройств у населения

На Украине в 2016 году было зарегистрировано больше 700 тысяч случаев психических заболеваний. Такие данные привели в Минздраве Украины.

Основной причиной психических заболеваний украинцев врачи считают употребление алкоголя и наркотиков. Эти пагубные зависимости приводят к амнестическому синдрому, психотическим расстройствам и другим заболеваниям.

На втором месте по распространенности оказались заболевания, связанные с церебральной дисфункцией и травмами мозга, на третьем – умственная отсталость и сопровождающие ее болезни, пишет Газета.ру