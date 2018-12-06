Минздрав разработал схему правильных новогодних каникул

В Минздраве рассказали, как провести новогодние каникулы с пользой для здоровья. Как отмечает Ura.ru, главный специалист ведомства по долголетию Ольга Ткачёва настаивает на том, что праздники нужно использовать для дополнительных занятий физической активностью. К примеру, россияне могут оправиться в бассейн или спортивный зал, а также покататься на лыжах или коньках.

Кроме того, несмотря на продолжительные каникулы, не стоит проводить их, лёжа на диване, а также переедать. Стоит позаботиться и о сне: его продолжительность не должна превышать восьми часов.

Напомним, в этом году нас ждут десятидневные новогодние каникулы. Они продлятся с 30 декабря по 8 января. Первым рабочим днем 2019-го станет девятое число.

Между тем, ранее главный зимний волшебник рассказал о самых желанных подарках для россиян. Дед Мороз заявил, что чаще всего в этом году его просили о благополучии и увеличении заработной платы. Также россияне хотели бы получить в качестве новогоднего презента новую квартиру, гаджеты и спортивный инвентарь.

При этом, стало известно, что женщины чаще просят и зимнего волшебника путёвку на море, а представители сильной половины человечества - карьерный рост и новый автомобиль, отмечает «Русская планета».